Совет ЕС одобрил приостановку упрощенного визового режима с РФ

Совет Евросоюза поддержал предложение о приостановке соглашения с РФ об упрощенном визовом режиме с 12 сентября, сообщается в пресс-релизе на сайте Совета.

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"Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества", — заявил Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии (республика сейчас председательствует в ЕС).

Из-за этого решения европейских властей граждане РФ теперь будут получать визы на общих основаниях: величина сбора вырастет с 35 до 80 евро, от заявителей будут требовать расширенный пакет документов, сами заявки будут рассматривать дольше, а получить многократную визу станет существенно сложнее.

В пресс-релизе Совета Евросоюза подчеркивается, что приостановка действия соглашения распространяется на "все категории путешественников, приезжающих в ЕС на короткий срок". В список исключений попадут те, кто путешествует по семейным обстоятельствам, а также журналисты и политические активисты. Полный текст решения Совета позднее будет опубликован в Официальном журнале ЕС — как ожидается, это произойдет в течение сегодняшнего дня.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС действовало с 2007 года. Политическое решение о приостановке его действия было достигнуто на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Праге в конце августа. Еврокомиссия формально выдвинула эту идею в минувший вторник; тогда комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон выразила надежду, что Совет ЕС одобрит решение до конца недели.