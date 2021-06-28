Совет ЕС разрешил подписать авиационные соглашения с Украиной и Арменией
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Совет Евросоюза разрешил подписать соглашения об общем авиационном пространстве ЕС с Украиной и с Арменией. "Зеленый свет" получили также подобные соглашения с Тунисом и Катаром. Решение было принято министрами стран ЕС в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

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"Совет ЕС теперь готов подписать четыре важных авиационных соглашения, которые улучшат рыночный доступ для авиалиний и усилят связи и свободу перемещения граждан. В то же время они гарантируют высший уровень безопасности и создадут равные правила игры", — заявил Нуну Сантуш, министр инфраструктуры Португалии, которая председательствует в этом полугодии в Совете ЕС.

Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью нынешнего года. Затем их требуется ратифицировать странами-подписантами, Евросоюзом, а также всеми государствами-членами ЕС. До завершения этого процесса авиационные соглашения с Украиной, Арменией и Катаром будут применяться временно.

Что такое общее авиационное пространство ЕС с Украиной и Арменией?

Соглашение об общем авиационном пространстве часто еще называют "открытым небом". Его не следует путать с Договором по открытому небу, относящимся к разведывательным полетам военной авиации. Украина, например, уже давно является участницей этого договора, тогда как Россия вышла из него в июне. Общее авиационное пространство касается гражданской авиации и предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок между ЕС и соседними с ним странами. Речь идет о пассажирских, грузовых и почтовых перевозках.

Ожидается, что общее авиационное пространство откроет для граждан Украины и Армении больше возможностей летать в Евросоюз, а также будет способствовать конкуренции на рынке авиаперевозок, что в итоге может снизить цены на билеты.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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