Совет Европы: В 2020 году Россия выплатила вдвое меньше денег по решениям ЕСПЧ
Foto: Shutterstock

В 2020 году правительство Российской Федерации выплатило гражданам компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на сумму 11,5 млн евро. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). В 2019 году сумма выплат по выигранным делам россиян составила 28,5 млн евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кроме того, около трети компенсаций (28 из 105) в 2020 году не смогли выплатить в срок.

Всего в 2020 году от жителей РФ в ЕСПЧ поступило более 10 тысяч заявлений. Только 570 из них дошли до суда, а в 173 были найдены нарушения прав человека.

В прошлом месяце КМСЕ выразил глубокую озабоченность тем, что 2 февраля суд приговорил политика Алексея Навального к реальному сроку по делу "Ив Роше". В Совете Европы заявили, что это решение, принятое в ходе "принципиально ошибочного разбирательства, полностью противоречит выводам и духу решения Суда [ЕСПЧ]". КМСЕ также потребовал от правительства Российской Федерации расследовать преступления, совершенные против журналистов, пишет "Новая газета".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

4

Source

NEWSRU.com

Tags

Россия ЕСПЧ Совет Европы
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

Hовости недвижимости

Новые квартиры у Латвийской Национальной библиотеки с видом на Даугаву и Старую Ригу
Ознакомьтесь с лучшими предложениями в пригороде Риги!
Лучшие предложения квартир на ЛЕВОМ БЕРЕГУ: в Иманте, Дзирциемсе и Агенскалнсе
Новинка в Пурвциемсе: cпециальное предложение в проекте Safrāns!
В элитном комплексе KADO KARIM - пять новых квартир премиум-класса