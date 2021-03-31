Совет Европы: В 2020 году Россия выплатила вдвое меньше денег по решениям ЕСПЧ

В 2020 году правительство Российской Федерации выплатило гражданам компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на сумму 11,5 млн евро. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). В 2019 году сумма выплат по выигранным делам россиян составила 28,5 млн евро.

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Кроме того, около трети компенсаций (28 из 105) в 2020 году не смогли выплатить в срок.

Всего в 2020 году от жителей РФ в ЕСПЧ поступило более 10 тысяч заявлений. Только 570 из них дошли до суда, а в 173 были найдены нарушения прав человека.

В прошлом месяце КМСЕ выразил глубокую озабоченность тем, что 2 февраля суд приговорил политика Алексея Навального к реальному сроку по делу "Ив Роше". В Совете Европы заявили, что это решение, принятое в ходе "принципиально ошибочного разбирательства, полностью противоречит выводам и духу решения Суда [ЕСПЧ]". КМСЕ также потребовал от правительства Российской Федерации расследовать преступления, совершенные против журналистов, пишет "Новая газета".