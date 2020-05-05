Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

По словам шведского эпидемиолога Юхана Гизеке, очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры — мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

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В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

"На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям", — сказал он.

По мнению Гизеке, преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидно. В частности, Швеция не считает нужным ужесточать пограничный контроль, так как каждая страна имеет растущие очаги вируса, а поэтому беспокоиться об импорте болезни из-за рубежа смысла нет. "Закрытие границ — это бесполезное занятие", — сказал Гизеке. "Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований", — полагает эпидемиолог.

При этом Гизеке отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей по соблюдению социальной дистанции. "Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что у нас в стране тоже действует какое-то подобие карантина", — пояснил ученый. В то же время, добавил он, шведы следуют правилам добровольно. "Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии — люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают", — отметил эпидемиолог, уточнив, что "такой принцип действовал бы в любой стране, не только в Швеции".

Швеция не планирует вводить жесткий карантин

Система здравоохранения Швеции справляется с повышенной нагрузкой из-за вируса, а в отделениях интенсивной терапии остается около 10% незанятых коек, рассказал Гизеке. Имея такой запас прочности, в стране не собираются вводить дополнительные ограничения. "Скорее наоборот", — сказал эпидемиолог, отвечая на вопрос РБК о намерениях властей ужесточать правила карантина.

Гизеке также объяснил, почему процент смертности от коронавируса в Швеции выше, чем в соседних странах. Число летальных исходов от коронавируса на 1 млн человек в Швеции составляет более 260 — больше, чем в соседних Финляндии (42), Дании (83) или Норвегии (38), но меньше, чем в Италии (477), Франции (381) или Британии (419). "Проблема с Данией, Норвегией и Финляндией в том, что принятые там ограничения когда-нибудь придется снимать. Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражений подскочат", — сказал Гизеке. "Все, что делает жесткий карантин, — это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему остается актуальной через пару месяцев", — убежден ученый.

В нескольких месяцах от коллективного иммунитета

Как отметил Гизеке, согласно подсчетам шведских экспертов, вирусом переболели около 500 тыс. жителей Стокгольма из 2,5 млн, и столица страны может обрести коллективный иммунитет уже в течение нескольких недель. "Для всей страны это займет немного больше времени. Вероятно, несколько месяцев", — сказал он. "Вы не будете иммунны к болезни всю жизнь, а только где-то год, но этого будет достаточно (для борьбы с эпидемией)", — добавил ученый.

Согласно официальной статистике, в Швеции зафиксировано менее 25 тыс. заболеваний. По словам Гизеке, реальная цифра переболевших намного больше, потому что большинство носителей коронавируса — люди, у которых не наблюдается серьезных симптомов. "Таковых порядка 98,5%. Они не станут обращаться к врачу за помощью, и у них наблюдаются легкие симптомы: температура, больное горло, головная боль, жар, может быть, диарея. Конечно, есть и те, кто столкнется с серьезными симптомами, а также те, для кого болезнь обернется летальным исходом, но это 0,1% населения", — отметил он.