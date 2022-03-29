Советник премьера: сейчас нападение России на Латвию очень маловероятно

Сейчас, когда Россия сосредоточила все силы на достижение военных целей в Украине, ее нападение на Латвию или другую Балтийскую страну очень маловероятно. Об этом в интервью каналу TV3 на передаче "900 секунд" заявил советник премьера в вопросах национальной безопасности Марис Цепуритис.

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При этом в долгосрочной перспективе нужно продолжать делать все возможное, чтобы усилить оборонительные способности Балтийских стран и НАТО, так как "Россия действительно взяла на себя статус агрессивной сверхдержавы" и в будущем будет готова напасть и на Латвию, если мы дадим ей такую возможность, — считает советник.

Он напомнил, что уже сейчас планируется увеличить бюджет на оборону до 2,5% от [валового внутреннего продукта] страны и усилить восточный фланг с целью удержать Россию от каких-либо действий.

На просьбу прокомментировать вероятность того, что президент России Владимир Путин примет иррациональное решение о применении ядерного оружия в войне против Украины, советник ответил, что эскалация ситуации до конфликта с НАТО стала бы "новым уровнем, к которому Россия не готова и, скорее всего, прямо на это не пойдет".

Цепуритис добавил, что, пытаясь взглянуть на решения Путина с рациональной точки зрения, можно предположить, что президенту России перед вторжением на Украину, возможно, не была предоставлена точная информация об ожидаемом отношении населения Украины к "освободителям", поэтому сейчас идут масштабные "чистки" в структурах госбезопасности России.

Как сообщалось, российская армия вторглась на территорию Украины 24 февраля.