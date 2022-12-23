Советник украинского мэра Мариуполя сообщил о сносе части драмтеатра, где погибли сотни человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором, по его словам, показан снос части Драматического театра.

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Андрющенко написал в телеграме, что сносят заднюю и центральную часть здания, что, по его мнению, является попыткой российских властей уничтожить доказательства того, что причиной разрушения театра была бомбардировка, а не "выдуманный пропагандой подрыв изнутри".

"Правду все равно не спрятать. Достаточно видеодоказательств, свидетельских показаний и выживших. Возмездие неотвратимо", — подчеркнул он.

Мариуполь — город в Донецкой области — почти два с половиной месяца находился в осаде. Российские войска массированно обстреливали город. 16 марта был разрушен Драматический театр, где от обстрелов укрывались мирные жители. Украинские власти заявили, что на театр была сброшена авиабомба. Российская сторона настаивает, что здание театра заминировали и взорвали бойцы украинского полка "Азов". Точных данных о числе погибших в театре нет, украинские власти, включая Андрющенко, говорят о почти 300 погибших мирных жителях.

После оккупации и аннексии Мариуполя российские власти объявили о начале восстановления города, сильно пострадавшего из-за обстрелов, в том числе о реконструкции драмтеатра.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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