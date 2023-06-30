Советник Зеленского назвал условие участие президента Украины в вильнюсском саммите НАТО

Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите альянса в июле, который пройдет в Литве, и президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на нем, если лидеры не проявят "мужества". Об этом агентству Reuters заявил в четверг замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, главный дипломатический советник Зеленского, пишет Би-би-си.

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По его словам, Киев хотел бы, чтобы саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, дал ответ на заявку о членстве в НАТО, которую Украина подала 30 сентября прошлого года.

"Эта заявка сейчас находится на столе лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом", — сказал Жовква.

Reuters напоминает, что союзники Киева расходятся во мнениях относительно того, как быстро Украина должна вступить в НАТО, а некоторые западные страны опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

В интервью агентству помощник Зеленского сказал, что Киев считает возможным присоединение к НАТО в условиях войны России против Украины. "Мы просим начать процедуру", — сказал он, стукнув по столу в какой-то момент, чтобы усилить свою точку зрения, пишет агентство.

Украина считает, что ее противостояние российском вторжению демонстрирует то, что страна достойна вступления в НАТО и показала себя в качестве ключевой части трансатлантической безопасности.

Ранее на этой в офисе Зеленского заявляли, что накануне саммита Зеленский примет решение, ехать ему в Вильнюс или нет. Его отсутствие затмит любую демонстрацию единства Запада на саммите, полагает Reuters. Однако в то же время неявка на саммит может лишить Киев бесценного личного времени с лидерами самых верных сторонников Украины, отмечает агентство. Ведь окончательные итоги крупных саммитов как правило становятся результатом длительных переговоров.