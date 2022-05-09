Советского маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги

Власти Праги лишили советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, присвоенного ему в 1945 году. Причиной решения являются некоторые сомнительные решения Конева, в том числе, бомбардировка Млада-Болеслава после войны, а также участие маршала в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году, сообщают в понедельник, 9 мая, чешские СМИ, в частности, издание České noviny и информагентство ČTK.

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С инициативой лишить Конева статуса почетного гражданина выступил мэр Праги Зденек Гржиб. Окончательное решение должен принять Городской совет Праги — высший орган муниципального самоуправления. Некоторые его представители уже поддержали данный шаг, поэтому ожидается, что Городской совет одобрит решение магистрата.

Конев участвовал в подавлении протестов в Венгрии

Иван Конев (1897 — 1973 гг.) участвовал в освобождении Праги, части Польши, Силезии и Саксонии. Он был удостоен звания почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года — вскоре после того, как войска под его командованием освободили город от нацистов. Как напоминает издание České noviny, Конев также руководил кровавым подавлением восстания в Венгрии и служил в Берлине в 1961-1962 годах, то есть во время кризиса, кульминацией которого стало строительство Берлинской стены.

В 2020 году памятник Коневу в Праге, установленный в 1980 году, был демонтирован с площади Интербригады. В связи с этим СК РФ возбудил дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Кроме того, в Праге обсуждается возможность переименование улицы, носящей имя Конева.