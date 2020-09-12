Союз архитекторов объявил конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина
Foto: orbit_77 / CC

Союз архитекторов России (СА России) объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, пишет портал РБК.

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Цель мероприятия — создать банк идей. «Никакого политического заказа на проведение конкурса концепций ре-использования Мавзолея В. И. Ленина нет. Конкурс представляет собой спецпроект фестиваля «Зодчество» и призван собрать максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были», — уточнили в пресс-службе СА России.

Современное здание Мавзолея Ленина было построено в 1929–1930-х годах по проекту архитектора Алексея Щусева. Мавзолей облицован красным гранитом, а также черным и серым лабрадором. Внутри мавзолея находятся вестибюль, траурный зал и две лестницы.

Щусев вел десятки проектов в России, Советском Союзе и за рубежом. В портфолио Щусева в Москве — Казанский вокзал, гостиница «Москва», Мавзолей Ленина, станция «Комсомольская» Кольцевой линии. Также он смог расширить Тверскую улицу, не утратив при этом старые дома, спроектировал Большой Москворецкий мост и разработал концепцию застройки набережной у Киевского вокзала. Выдающийся зодчий увлеченно работал над планом восстановления разрушенных войной Истры, Великого Новгорода, Туапсе и Кишинева.

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