Союзники США выступают против поставок кассетных боеприпасов Украине

Вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине привел к — редким до этого — разногласиям в стане союзников США. Одна за другой западные страны делают публичные заявления, выражая беспокойство в связи с решением Вашингтона. В частности, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Испания уже объявили, что выступают против использования этого оружия.

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О том, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов, стало известно в пятницу.

Президент США Джо Байден сказал в интервью CNN, что прежде чем принять это непростое решение, он консультировался с союзниками и знает их позицию, но решил действовать в интересах Украины.

Кассетные боеприпасы — артиллерийские снаряды и авиабомбы — разбрасывают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов. Заметный процент из них не разрывается сразу и остается опасным для людей даже многие годы спустя, когда боевые действия могут уже закончиться.

Более ста стран мира подписали конвенцию, запрещающую его использование как представляющего повышенную угрозу для гражданского населения. США, Россия и Украина документ не подписывали.

В воскресенье Байден должен приехать с визитом в Великобританию в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Американский президент намерен обсудить вопрос о поставках кассетных боеприпасах с британским премьер-министром Риши Сунаком, который уже высказался против планов Белого дома.

Союзники против

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс назвал это оружие "неизбирательным и способным огромный ущерб невинным людям", как во время войны, так и в долгосрочной перспективе.

Испания также твердо убеждена, что определенные виды вооружений не должны поставляться Украине, сказала министр обороны страны Маргарита Роблес.

"Нет — кассетным боеприпасам и да — законной обороне Украины, которая в нашем понимании не должна осуществляться с их помощью", — заявила она.

Правительство Канады заявило, что оно особенно обеспокоено тем, что спустя много лет от неразорвавшихся снарядов могут пострадать дети.

Оттава подтвердила свою приверженность Конвенции по запрещению кассетных боеприпасов. "Мы серьезно относимся к нашим обязательствам и будем добиваться того же от других", — говорится в официальном заявлении.

Между тем Германия, тоже подписавшая конвенцию, завила, что хотя сама не собирается предоставлять Украине подобное оружие, но понимает позицию США.

"Мы уверены, что наши американские друзья со всей ответственностью подошли к принятию своего решения", — завили в Берлине.

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Правозащитные организации тоже критикуют решение Вашингтона. Amnesty International предупреждает, что мирные жители Украины будут ощущать последствия использования кассетных боеприпасов спустя много лет после окончания войны.

Кассетные боеприпасы уже применялись в ходе текущего конфликта обеими сторонами — Россией и Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что американские поставки спорных вооружений будут использоваться исключительно для прорывов линий обороны противника, но не в близи населенных пунктов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "обещания Киева ничего не стоят".

Подписанный Байденом указ позволит обойти закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более одного процента.

В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан настаивает, что американские кассетные бомбы представляют гораздо меньшую угрозу, чем те, которые Россия уже использовала в конфликте.

По его данным, количество неразорвавшихся американских снарядов составляет менее 2,5%, в то время как российских — 30-40%.