Сожжение флага и "византийская мечта". Греция и Турция спорят из-за Айя-Софии

Правительства Греции и Турции обмениваются жесткими заявлениями в связи с проведением пятничной молитвы в стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София), который по решению турецких властей стал мечетью. В момент, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в первом за 86 лет намазе в Айя-Софии, в Греции звенели колокола, а демонстранты жгли турецкий флаг.

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В субботу министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением в связи с пятничными акциями протеста в Греции.

"Разбалованные дети Европы не смогли вынести вида верующих, вновь распростершихся в молитве в Айя-Софии, и опять стали бредить, - сказано в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя. - Отныне Греция должна забыть о византийской мечте, от которой она не может избавиться уже 567 лет, и покончить с исходящим от этой мечты недовольством".

Падение Константинополя

Таким образом представитель МИД Турции намекает на падение Константинополя в 1463 году, когда столица Византийской империи была захвачена турками-османами. После этого Айя-София - построенный в VI веке памятник византийской архитектуры - был обращен в мечеть. В 1935 году он стал музеем, а недавно власти Турции снова изменили его статус и теперь он официально называется "Большая мечеть Айя София" (тур. Ayasofya-i Kebir Camii).

В пятницу в Айя-Софии состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой в числе прочих принял участие турецкий лидер.

Против этого решения выступили многие ученые и христианские деятели, в том числе представители Русской православной церкви и папа римский. Однако особенно жестко высказывались власти Греции, которая имеет традиционно плохие отношения с Турцией - хотя и входит вместе с этой страной в НАТО.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу назвал Турцию "источником проблем" и заявил, что решение сделать Айя-Софию мечетью - это "оскорбление цивилизации XXI века".

"То, что сегодня происходит [в Стамбуле] - это не демонстрация силы, а доказательство слабости, - сказал глава греческого правительства. - Особенно для нас, православных христиан, Айя-София остается в наших сердцах как никогда раньше. Именно там бьется наше сердце".

Акции протеста

Во время пятничного намаза в Айя-Софии по всей Греции в знак траура били колокола на православных храмах. Церковные флаги были приспущены.

"Траурным звоном мы также выражаем наш протест, потому что считаем, что в настоящий момент президент соседней страны использует в качестве инструмента символ не только нашей веры и нации, но и глобальный символ всего христианского мира, и все мы подвергаемся этому унижению", - цитирует ТАСС главу митрополита Родосской митрополии Кирилла.

Во время одной из акций протеста в городе Салоники демонстранты сожгли турецкий флаг.

"Мы решительно осуждаем тот факт, что правительство Греции и члены парламента страны спровоцировали общество своими враждебными заявлениями и позволили открыто сжечь наш славный флаг в Салониках", - сказал по этому поводу официальный представитель МИД Турции.

Турецкие власти настаивают, что культурное наследие Айя-Софии будет сохранено, и старинные фрески и мозаики на стенах собора не пострадают. Во время пятничной молитвы они были прикрыты белыми полотнищами.

Из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, в Айя-Софии собралось относительно немного людей, но на площадь Султанхамет перед храмом пришли тысячи верующих.