SpaceX выиграла конкурс NASA на создание корабля для доставки астронавтов на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 17 апреля объявило, что два американских астронавта высадятся на Луне впервые за более чем 50 лет на корабле космической компании SpaceX. Стоимость контракта на разработку корабля, который будет использоваться в этой миссии, составила 2,89 млрд долларов. Подробности сообщаются на сайте NASA.

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Высадка астронавтов на спутнике Земли после многолетнего перерыва будет осуществлена в рамках программы Artemis ("Артемида") по освоению Луны. План предусматривает, что разрабатываемая NASA сверхтяжелая ракета-носитель SLS доставит на лунную орбиту корабль NASA Orion с четырьмя астронавтами. Там двое из них перейдут в посадочный модуль, созданный SpaceX (по всей видимости, он будет заранее запущен на лунную орбиту, где состыкуется с кораблем Orion), и отравятся на поверхность Луны. На спутнике они проведут около недели, а затем вернутся на Orion, который доставит всю четверку астронавтов на Землю. В NASA подчеркнули, что в экипаж посадочного модуля войдет минимум одна женщина.

Точные сроки высадки не называются, но первый беспилотный лунный запуск SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" запланирован на конец 2021 года, а первый пилотируемый запуск (миссия "Артемида-2") может состояться в 2023 году. В этих миссиях корабль должен совершить облет Луны и вернуться на Землю. Полет с высадкой должен состояться позднее — ранее речь шла о высадке астронавтов на Луне в 2024 году, но, скорее всего, осуществить этот план удастся только после 2024 года.

В SpaceX сообщили, что для высадки астронавтов на Луну будет использована специальная модификация корабля Starship. Сейчас компания ведет активную разработку Starship, но прыжковые испытания четырех прототипов закончились взрывами перед посадкой, во время нее или вскоре после посадки. Сроки первого запуска Starship в космос неизвестны и зависят от результатов дальнейших испытаний прототипов. Кроме того, SpaceX пока ни разу не испытала Super Heavy — будущую многоразовую первую ступень для Starship.

Напомним, около года назад NASA выделило трем частным американским компаниям 967 млн долларов на дальнейшую разработку их лунных посадочных модулей для программы Artemis. Тогда контракты получили SpaceX, Blue Origin и Dynetics, но окончательным победителем стала SpaceX. Это еще один успех Илона Маска в негласном соревновании с основателем Amazon Джеффом Безосом, создавшим компанию Blue Origin.

Ролик, посвященный итогам конкурса и будущей высадке астронавтов на Луне, которая должна стать этапом на пути к высадке на Марсе, был опубликован на YouTube-канале NASA.