SpaceX запустила самую большую в истории ракету. Она взорвалась через несколько минут после старта

Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки провела запуск крупнейших в истории ракеты Super Heavy и космического корабля Starship. Спустя несколько минут после успешного старта с космодрома в Техасе они взорвались.

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После достижения высоты в 38 км ракета вошла в "неконтролируемое вращение" и вскоре взорвалась. По предварительной версии, причиной произошедшего стали проблемы с отделением первой ступени.

The biggest and most powerful rocket ever built, Space X's Starship, launches in Texas before a "rapid unscheduled disassembly" during ascenthttps://t.co/hRvf4jIThd pic.twitter.com/XJ8YCayRF2 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 20, 2023

В SpaceX уже заявили, что несмотря на случившееся продолжат работу над проектом Starship и изучат данные, полученные в результате неудачного запуска. Изначально полет был назначен на 17 апреля, однако его отменили из-за обнаруженной технической неисправности.

Высота корабля и ракеты-носителя Super Heavy вместе составляла почти 120 м — больше, чем у любых предшественников. Владелец компании SpaceX Илон Маск предупреждал, что его команда готова к неудаче, потому что ранее ракеты такого размера и мощности не запускались.