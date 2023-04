SpaceX запустила самую большую в истории ракету. Она взорвалась через несколько минут после старта

Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки провела запуск крупнейших в истории ракеты Super Heavy и космического корабля Starship. Спустя несколько минут после успешного старта с космодрома в Техасе они взорвались.

После достижения высоты в 38 км ракета вошла в "неконтролируемое вращение" и вскоре взорвалась. По предварительной версии, причиной произошедшего стали проблемы с отделением первой ступени.

The biggest and most powerful rocket ever built, Space X's Starship, launches in Texas before a "rapid unscheduled disassembly" during ascenthttps://t.co/hRvf4jIThd pic.twitter.com/XJ8YCayRF2