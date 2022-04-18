Спасатели достали человеческий труп из колодца

Спасатели достали из колодца человеческий труп в волости Пелечу Прейльского края, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Спасатели передали труп сотрудникам Госполиции.
За прошедшие сутки (c 06:30 воскресенья до 06:30 понедельника) в ГПСС поступило 95 вызов: 75 - на пожары, 14 - на спасательные работы, шесть вызовов были ложными.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также