Спасатели достали человеческий труп из колодца
Foto: F64

Спасатели достали из колодца человеческий труп в волости Пелечу Прейльского края, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Спасатели передали труп сотрудникам Госполиции.

За прошедшие сутки (c 06:30 воскресенья до 06:30 понедельника) в ГПСС поступило 95 вызов: 75 - на пожары, 14 - на спасательные работы, шесть вызовов были ложными.

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