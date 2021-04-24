Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии

Индонезийские спасатели обнаружили подлодку KRI Nanggala 402, экипаж которой перестал выходить на связь, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Агентство передает со ссылкой на руководство военно-морского флота, что сканирование дна выявило субмарину на глубине 850 м. При этом ее технические характеристики рассчитаны на на погружение на глубину до 500 м.

Надежды, что членов экипажа найдут живыми, мало, пишет Reuters: как сообщили власти, запас кислорода на подлодке должен был закончиться в ночь на 24 апреля.

Assosiated Press со ссылкой на начальника штаба ВМС адмирала Юдо Маргоно уточняет, что спасателям удалось обнаружить обломки субмарины — части торпедного аппарата и баллон со смазкой для перископа. Также были найдены молитвенные коврики, предположительно принадлежавшие членам экипажа.

По словам Маргоно, с учетом результатов поисковой операции власти переходят "с фазы, когда подводная лодка считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей".

Подлодка проводила тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали, но, как сообщили 21 апреля в военно-морском флоте страны, не доложила о результатах учений в условленное время. Позднее Минобороны заявило, что неподалеку от места, где находилась субмарина, перед тем как экипаж перестал выходить на связь, нашли нефтяное пятно.

Для поисков были задействованы три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль, также США направили авиацию к месту происшествия.