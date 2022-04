Спасатели в Японии нашли ребенка с затонувшего круизного судна

Японские спасатели обнаружили в воде ребенка с круизного судна Kazu 1, которое затонуло близ полуострова Сиретоко на востоке острова Хоккайдо в Охотском море. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил телеканал NHK.

A child passenger aboard a sightseeing boat that went missing off the coast of Hokkaido on Saturday has been found unconscious.

