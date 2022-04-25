Спасатели в Японии нашли ребенка с затонувшего круизного судна

Японские спасатели обнаружили в воде ребенка с круизного судна Kazu 1, которое затонуло близ полуострова Сиретоко на востоке острова Хоккайдо в Охотском море. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил телеканал NHK.

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A child passenger aboard a sightseeing boat that went missing off the coast of Hokkaido on Saturday has been found unconscious.

https://t.co/0pDlaumakX — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 25, 2022

Малыша, пол и возраст которого не уточняется, подняли на борт патрульного судна Береговой охраны Японии около 23.00 часов 24 апреля и позднее доставили в больницу.

Подтверждена гибель десяти человек

Kazu 1 отправило сигнал бедствия 23 апреля. На борту находились 26 пассажиров и членов экипажа, включая двух детей. Подтверждена гибель семи мужчин и трех женщин.

Представители Береговой охраны отметили, что у побережья полуострова Сиретоко — много скал, местами глубина до дна превышает 100 метров. Обнаружить судно пока не удалось. Выйдя на связь, экипаж предупредил, что оно вскоре затонет.

Поисковые работы продолжаются, хотя, как отмечают спасатели, шансы найти выживших снижаются с каждым часом.