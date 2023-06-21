Спасатели зафиксировали шумы в зоне поисков подводного аппарата, отправившегося к "Титанику"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Береговая охрана США сообщила, что канадский патрульный самолет, участвующий в поисковой операции в северо-западной части Атлантического океана, зафиксировал подводные шумы в предполагаемом месте нахождения подводного аппарата "Титан", отправившегося к месту крушению "Титаника" и пропавшего в воскресенье.

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На место фиксации шумов были направлены дистанционно управляемые поисковые подводные аппараты, однако поиски, говорится в опубликованном в Twitter сообщении, дали "отрицательные результаты". Собранные самолетом данные передали экспертам ВМС США для дальнейшего изучения.

Телеканал CNN со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении журналистов правительственную переписку сообщил, что канадский самолет зафиксировал в районе поисков "акустическую обратную связь" — звук, похожий на стук и повторявшийся каждые полчаса. Из публикации неясно, когда именно и как долго он раздавался. Тем не менее, фиксация этого звука свидетельствует о том, что "выжившие сохраняют надежду", говорится в изученных CNN сообщениях.

Капитан береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал BBC, что по состоянию на вторую половину дня вторника участвующие в поисковой операции суда прочесали территорию площадью более 12 тысяч квадратных километров. В район поисков также прибыло коммерческое судно для укладки труб, которое сможет в случае обнаружения "Титана" поднять его на поверхность.

Подводный аппарат, отправившийся к месту крушения лайнера "Титаник", пропал в воскресенье. На борту находились пять человек: британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле, а также Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которой принадлежит "Титан". Сообщается, что запасов кислорода на борту должно хватить до утра четверга по местному времени.

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