Спасательные службы стран Балтии и Польши будут помогать своим коллегам в Украине

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару с коллегами из Латвии, Литвы и Польши на этой неделе встретились в Киеве с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и своими глазами увидели последствия войны, главы спасательных служб также ознакомились с работой спасателей в военное время и получили обзор о защите населения в настоящий момент. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на BNS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Украинцы с необычайным упорством борются с российской агрессией, и именно спасатели расчищают разбомбленные здания и вытаскивают людей из-под завалов, рискуя оказаться во время очередного возможного нападения. Уже погиб 41 украинский спасатель. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это помогать украинцам восстановить свою страну как в военное время, так и после окончания войны, чтобы независимая Украина осталась", — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В подтверждение продолжения сотрудничества руководители спасательных служб Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — Сергей Крук, Куно Таммеару, Оскарс Аболиньш, Саулюс Грейчюс и Анджей Бартковяк подписали во Львове меморандум доброй воли, в котором пообещали всячески помогать Украине во время и после военной агрессии в службе спасения и организации гражданской защиты.

Меморандум, выражающий взаимопонимание и добрую волю пяти стран, касается, в том числе, сотрудничества в повышении готовности жителей и властей Украины к кризисам и способности их предотвращать и урегулировать, а также поддержки в повседневной работе команд спасательных служб. Поддержка, сформулированная в меморандуме, означает обмен опытом и знаниями и, в случае Эстонии, организацию гуманитарных миссий по разминированию в Украине.

"Нам также есть чему поучиться на опыте Украины: что нужно спасателям в условиях войны, как лучше всего подготовить жителей к самому тяжелому кризису и что могут сделать государство и местные самоуправления", — заявил Таммеару.

Меморандум доброй воли также касается и восстановления государства в широком смысле. Так, например, Украине нужны советы от стран-партнеров относительно соответствия строительных требований, нормативно-правовой базы и прочих стандартов Евросоюза. Подписанный меморандум выражает общее стремление к сотрудничеству, но не является юридически или финансово обязательным.

Украину с визитом из Эстонии посетили генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару, советник Центра разминирования Арно Пугонен и руководитель отдела готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд. Также по приглашению украинских коллег страну посетили представители Союза спасателей.