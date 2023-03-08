Спецкомитет Конгресса США начал слушания о происхождении коронавируса

В Вашингтоне специально созданный комитет Конгресса, в который вошли представители нового республиканского большинства, приступил к слушаниям по делу о происхождении коронавируса.

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Ранее некоторые высокопоставленные чиновники США уже сообщали о том, что скорее всего непреднамеренным источником ковида стала одна из лабораторий в китайском городе Ухань.

Однако многие ученые указывают на то, что научных подтверждений этим вывода нет, а Белый дом также подтверждает, что в правительстве нет единого мнения по поводу источника вируса.

Одним из первых комитет заслушал бывшего руководителя Американского центра по контролю и профилактике заболеваний доктора Роберта Редфилда, который всегда был сторонником теории лабораторного происхождения вируса.

Выступая в среду перед комитетом, он еще раз воспользовался случаем, чтобы выразить свое негативное отношение к так называемым исследованиям с целью усиления функции, когда в лабораторных условиях вирусы делают более заразными.

Доктор Редфилд заявил, что с его точки зрения вероятность природного происхождения коронавируса не имеет научного объяснения.

По некоторым оценкам, вирус перешел межвидовой барьер между животным и человеком именно в Ухане, возможно на том самом рынке, где продавалось множество живых зверей и птиц, и который находится в непосредственной близости от Института вирусологии, одного из ведущих мировых исследовательских центров, где в тот момент как раз изучали коронавирус.

По словам доктора Редфилда, там, причем на деньги американских налогоплательщиков, как раз и велись те самые исследования.

Не далее как на прошлой неделе шеф ФБР Кристофер Рей также говорил о том, что наиболее вероятным источником ковида бюро считает утечку в одной из китайских лабораторий.

А чуть ранее примерно о том же — о вероятной утечке в одной из лабораторий Уханя — заявило министерство энергетики США, в ведении которого находятся все биолаборатории страны. Министерство при этом подчеркнуло, что пришло к такому выводу с "низким уровнем уверенности".

В ответ многие ведущие специалисты, занимающиеся изучением этого вируса, поспешили отметить, что на самом деле нет никаких новых научных свидетельств, подтверждающих гипотезу о лабораторной утечке.

По словам профессора Дэвида Робертсона, возглавляющего кафедру вирусной геномики и биоинформатики Университета Глазго, одной из самых правдоподобных остается теория природного происхождения этого вируса.