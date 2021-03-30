Спецназ завершил операцию против подмосковного стрелка. Его особняк горит, а судьба неизвестна

Взрывы и стрельба в подмосковном коттеджном поселке "Новые Вешки", где забаррикадировался 61-летний мужчина, обстрелявший из автомата сотрудников правоохранительных органов, стихли.

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В особняке, принадлежащем стрелку, в результате перестрелки вспыхнул сильный пожар. Сам мужчина остался в доме; судьба его неизвестна. "В настоящее время мужчина перестал отстреливаться и не подает признаков жизни", — рассказал источник Интерфакса.

По его словам, пожарные приступили к тушению дома. "Огонь охватил практически всю площадь частного дома", — сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, операция продолжалась более восьми часов, в ней принимали участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр".

Как передает корреспондент РИА Новости, группы спецназа начинают сниматься с места перестрелки, машины уезжают.

Известно об одном раненом силовике. "Боец спецназа одной из силовых структур ранен в ногу", — сказал источник Интерфакса.

На кадрах, которые транслирует в прямом эфире Ruptly, видно, как горит дом, где забаррикадировался мужчина.

Источники агентств утверждают, что сотрудники правоохранительных органов выстрелили по дому из гранатомета. Однако, как говорит источник ТАСС, силовики использовали не гранатомет, а светошумовую гранату.

Подмосковные Мытищи: момент штурма дома стрелка Барданова. Из окон дома видны вспышки от стрельбы, стрелок подорвал лестницу на второй этаж в своем доме. На стрелка не действуют никакие уговоры, и сдаваться он не намерен. Устроил "битву за Сталинград". pic.twitter.com/UGoQJVZ08u — Sibmoreman (@sibmoreman) March 30, 2021

Как это было



Как сообщали ранее в управлении МВД по Московской области, мужчина 1960 года рождения открыл стрельбу из окна своего дома, когда сотрудники полиции и ФСБ пришли к нему, чтобы проверить на причастность к незаконному обороту оружия.

Представитель МВД Татьяна Петрова уточняла, что мужчина открыл огонь из автоматического оружия и бросил в сторону силовиков две гранаты.

Агентства Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщали, что мужчина задержан, однако представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий заявила, что это не так.

"Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", — сказала она.

По словам Врадий, никто не пострадал, в доме мужчина находится один. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

"Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается", — сказал источник ТАСС.

Силовики оцепили значительную территорию вокруг дома, из которого велась стрельба, сообщало ранее РИА Новости: "Все оцеплено, никого не подпускают".

Около дома, где забаррикадировался пенсионер, была слышна стрельба и взрывы, передавали СМИ с места событий. Со стрелком пытались вести переговоры, писал Интерфакс.

По неподтвержденной информации, ранее в заложниках у стрелка могли находиться три человека — его родственники. "Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным — гражданский муж дочери", — говорил Интерфаксу его источник.

Собеседник агентства также сказал, что мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и владеть большим арсеналом незарегистрированного оружия, включая гранаты.

Агентство ТАСС со ссылкой на очевидца сообщает, что открывший стрельбу мужчина держал на дачном участке личный зоопарк с тиграми, медведем и рысью.