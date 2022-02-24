Спецоперация России на территории Украины: реакция Запада на происходящее
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ранним утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине, заявил, что оккупация страны не планируется, но Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Уже на протяжении нескольких часов из Украины приходят сообщения о взрывах. Портал Delfi обобщает реакции мировых лидеров на происходящее.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

США

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после объявления Путиным "специальной военной операции на Донбассе". Американский политик подчеркнул, что США и союзники ответят "единым и решительным образом".

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", — говорится в заявлении Байдена.

Президент США указал, что мир призовет Россию к ответу, а также анонсировал, встречу со своими коллегами из G7. Речь пойдет о дальнейших действиях, которые США, союзники и партнеры предпримут в отношении России.

"Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — сказал Байден.


Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также опубликовал заявление о происходящем на территории Украины и действиях России.

"Я потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", — написал Джонсон.

Между тем, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала, что ведется неспровоцированное нападение на мирную страну.

"Сейчас происходит совершенно ни чем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле", — написала Симмонс в Twitter.


Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон к этому часу также успел высказаться о происходящем в Twitter.

"Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия. Франция солидарна с Украиной. Франция поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне", — написал президент Франции.


Евросоюз

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят дальнейшие действия в отношении России.

"Мы осуждаем беспрецедентную военную агрессию России в отношении Украины. Она должна вывести свои войска и полностью уважать территориальную целостность Украины. Лидеры ЕС обсудят и оперативно примут дальнейшие ограничительные меры против России. ЕС поддерживает Украину", — указала глава ЕК.

Тем временем, Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать небо Украины.


НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил "безрассудную атаку России на Украину". По словам Столтенберга, в связи с происходящим запланирована встреча союзников по НАТО.

"Я решительно осуждаю безрассудную атаку России на Украину, которая ставит под угрозу бесчисленное количество жизней мирных жителей. Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы ответить на возобновившуюся агрессию России", — написал генсек НАТО в Twitter.


ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации и призвал Москву вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе".

За несколько часов до того, как стало известно о "спецоперации на Донбассе" Гутерриш обратился с личным призывом к Путину с просьбой не нападать на Украину.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ