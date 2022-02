Спецоперация России на территории Украины: реакция Запада на происходящее

Ранним утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине, заявил, что оккупация страны не планируется, но Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Уже на протяжении нескольких часов из Украины приходят сообщения о взрывах. Портал Delfi обобщает реакции мировых лидеров на происходящее.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после объявления Путиным "специальной военной операции на Донбассе". Американский политик подчеркнул, что США и союзники ответят "единым и решительным образом".

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", — говорится в заявлении Байдена.

The world will hold Russia accountable.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.

Президент США указал, что мир призовет Россию к ответу, а также анонсировал, встречу со своими коллегами из G7. Речь пойдет о дальнейших действиях, которые США, союзники и партнеры предпримут в отношении России.

"Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — сказал Байден.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также опубликовал заявление о происходящем на территории Украины и действиях России.

"Я потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", — написал Джонсон.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

