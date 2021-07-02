"Спецоперация" в Беларуси: Лукашенко объявил, что предъявит претензии Германии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о завершении в стране некоей масштабной антитеррористической операции, но подробностей пока не привел.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Беларуси проведена некая "масштабная антитеррористическая операция". Об этом заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости в пятницу, 2 июля.

Одновременно он пообещал, что по итогам операции "предъявит претензии" руководству Германии. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Масу (Heiko Maas), министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", — цитирует его агентство БелТа. "Об этом позже", — добавил Лукашенко.

Суть операции он пока не раскрыл.

"Нам казалось, что они (Запад. — Ред.) экономически будут нас душить", — отметил он. "Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", добавил белорусский правитель, не объяснив, однако, с чем связаны подобные утверждения.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель, в частности, запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Брюссель ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что Минск приостанавливает участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" . Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Гете-Институт и DAAD на время прекратили работу в Беларуси

Министерство иностранных дел ФРГ 30 июня заявило о приостановке работы в Беларуси Гете-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). Решение принято после соответствующего требования властей в Минске, говорилось в сообщении.

"Мы очень сожалеем о желании белорусского правительства и надеемся, что в будущем сможем продолжить работу в Беларуси", — подчеркнул генеральный секретарь Гете-Института Йоханнес Эберт.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

президент Беларуси Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Германия ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии