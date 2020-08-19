Спецсамолет из России прилетал из Москвы в Минск

По данным сервиса FlightRadar, в столицу Беларуси прилетал самолет, на котором ранее летал директор ФСБ Бортников. С какой целью борт посещал Минск, не сообщается.

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В столицу Беларуси Минск прилетал российский правительственный самолет Ту-214, которым пользуются высокопоставленные российские чиновники, в том числе глава ФСБ Александр Бортников, сообщили российские СМИ вечером во вторник, 18 августа, со ссылкой на данные сервиса FlightRadar, отслеживающего перемещения самолетов. В публикациях отмечается, что это, возможно, самолет спецсвязи.

Согласно сообщениям, самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта Внуково в 16.07 и совершил посадку в международном аэропорту Минска в 17.18 по местному времени (совпадает с московским). С какой целью самолет прилетал в Минск, и кто находился на его борту, неизвестно: ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в Беларусь.

Уже третий правительственный самолет

Утром 19 августа борт вернулся в Москву. Это как минимум третий российский правительственный самолет, прилетавший в Беларусь за последнюю неделю и привлекший внимание СМИ. 12 августа в страну прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России - самолеты, предназначенные для правительственных перевозок и оснащенные салоном люкс. О цели прилета не сообщалось, но через два дня стало известно о возвращении в РФ 32 граждан, ранее задержанных в Беларуси и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко. Широкое возмущение в стране вызвали результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, в поддержку Лукашенко проголосовали более 80 процентов избирателей. Оппозиция не признает этих результатов, считая их сфальсифицированными.