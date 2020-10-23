Спецслужба ФРГ видит потенциал исламистского террора у 2060 человек

Федеральное ведомство по охране конституции Германии оценило число исламистов в республике в 28 000 человек. После ножевой атаки в Дрездене ряд политиков вновь призвали к депортации исламистов.

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Федеральное ведомство по охране конституции Германии видит потенциал исламистского террора у 2060 человек. По оценке ведомства, всего в ФРГ присутствуют более 28 000 исламистов, пишут издания медиагруппы Funke в пятницу, 23 октября.

Немецкие службы безопасности сотрудничают в борьбе с угрозами, заверил глава спецслужбы Томас Хальденванг.

По данным изданий, свыше 100 исламистов в 16 федеральных землях находятся в заключении. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман призвал федеральное правительство создать условия для их высылки в Сирию или третьи страны.

"Лицо, совершившее в нашей стране серьезные преступления, вплоть до убийства, или считающееся представляющим угрозу, не может всерьез ожидать, что получит от нас помощь или защиту", — приводят издания слова Херрмана. Глава баварского МВД назвал приоритетом защиту населения.

Участники конференции глав МВД весной продлили запрет на депортацию в Сирию. Однако это решение не должно выступать "лицензией для склонных к насилию и уже осужденных правонарушителей", подчеркнул Херрман.

Несколькими днями ране мужчина с ножом напал на двух туристов в Дрездене. По делу был задержан 20-летний сириец с криминальным прошлым. После атаки ряд германских политиков вновь призвали высылать преступников на родину сразу после отбытия ими наказания, даже если в их родных странах идет война.