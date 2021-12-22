Спецслужбы России усиливают вмешательство за границей

Германская контрразведка зафиксировала активизацию российских спецслужб в ходе недавних выборов в бундестаг. В большинстве случаев кампании по дезинформации оказались безуспешными.

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Различные российские спецслужбы и организации усиливают попытки расширить стратегическое влияние за границей. "Мы видим, что Россия активизировала свою деятельность", — заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг в интервью газетам группы Funke, обнародованном в среду, 22 декабря.

По словам Хальденванга, недавно завершившийся судебный процесс по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили со всей ясностью продемонстрировал, "какими жесткими методами российские ведомства иногда действуют за границей".

Распространение дезинформации

По словам чиновника, его ведомство зафиксировало усиление активности российских спецслужб и во время недавних выборов в германский бундестаг. "В начале распространялась дезинформация о целом ряде лиц, например, о главном кандидате "зеленых" Анналене Бербок, но в целом можно сказать, что подобные кампании успехом не увенчались", — сказал Хальденванг.

Бербок в ходе предвыборной кампании выступала против запуска спорного германо-российского газопровода "Северный поток-2". Если канцлер ФРГ Олаф Шольц еще четко не обозначил свою позицию по газопроводу, то Бербок, к недовольству России, даже заняв пост главы МИД ФРГ, не поменяла своего негативного мнения по этому вопросу.