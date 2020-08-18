Спецтрибунал признал члена "Хезболлах" причастным к убийству премьера Ливана
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Спустя 15 лет после убийства ливанского премьер-министра Рафика Харири специальный трибунал ООН по Ливану признал виновным в этом преступлении только одного из четырех обвиняемых. Доказательства причастности остальных трех ливанцев не являются абсолютно убедительными, объявили судьи во вторник, 18 августа, в Лейдсендаме под Гаагой.

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Суд счел доказанным, что гражданин Ливана Салим Джамиль Айаш виновен, в частности, в убийстве. Решение о его наказании будет принято позднее. Все четверо обвиняемых являются членами просирийской радикальной группировки "Хезболлах". Однако судьи не увидели прямых доказательств того, что к покушению причастно руководство этой военизированной организации или Сирии. В ходе процесса были представлены практически исключительно косвенные доказательства, объявил суд.

Четырем членам шиитской группировки "Хезболлах" было заочно предъявлено обвинение в участии в нападении на Харири, исповедовавшего ислам суннитского толка, при котором в феврале 2005 года в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на бейрутской набережной погибли 23 человека и более 100 получили ранения.

Следствие пришло к выводу, что покушение было совершено в результате масштабного заговора сирийских и просирийских сил в Ливане. Спецтрибунал по Ливану был создан для расследования убийства Харири в 2009 году, обвинение было предъявлено в 2011 году. В 2013 году Евросоюз признал военизированное крыло "Хазболлах" террористической организацией.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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