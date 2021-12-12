Спикер эстонского парламента Юри Ратас ушел на самоизоляцию из-за Covid-19

Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) сообщил в соцсетях, что из-за положительного теста на Covid-19 у ребенка минимум пять дней проведет в самоизоляции.

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"Вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на Covid-19, — сообщил Ратас, решивший, несмотря на отрицательные результаты экспресс-теста и ПЦР-теста, остаться в самоизоляции минимум на пять дней

Ратас продолжит работать удаленно и будет участвовать по возможности во всех встречах дистанционно.

Правительство рекомендовало вакцинированным или переболвшим Covid-19 людям оставаться на самоизоляции, если живущий с ними человек заразился коронавирусом.