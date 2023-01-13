Спикер Госдумы РФ предложил конфисковать имущество у россиян, уехавших за границу и критикующих войну

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил разработать "закон для негодяев" — так он назвал граждан РФ, покинувших страну из-за несогласия с вторжением в Украину и критикующих действия властей и армии России. Суть инициативы спикер Госдумы изложил в своем Telegram-канале.

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По мнению Володина, некоторые граждане РФ "считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". Такие действия своих сограждан политик объясняет желанием "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".

Существующих в российском законодательстве норм, которые позволяют привлечь уехавших россиян к ответственности за "призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных сил", недостаточно, считает спикер Госдумы. Некоторые из покинувших страну людей "сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан" — то есть, по версии политика, "живут безбедно благодаря России".

"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб", — констатирует Володин.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии для агентства ТАСС заявил, что конфискация имущества за "оскорбление ВС РФ" возможна, однако это потребует внесения поправок в Уголовный кодекс.

Как напоминает "Медуза", Володин не впервые выступает с инициативами, направленными против россиян, которые уехали из страны из-за несогласия с войной против Украины. В сентябре прошлого года спикер Госдумы предложил передать военным автомобили тех, кто бежал от мобилизации и бросил свои машины на границе. В декабре Володин анонсировал повышение налогов для россиян, покинувших страну. Пока что ни одна из этих инициатив реализована не была.