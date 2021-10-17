Спикер Госдумы РФ Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

По мнению политика, отзывать премию можно в особых случаях. Володин поставил под сомнение то, что некоторые лауреаты премии, включая бывшего президента СССР Михаила Горбачева, до сих пор ее заслуживают.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях. "Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет", — пояснил спикер свою позицию в посте, обнародованном в его Telegram-канале в воскресенье, 17 октября.

В качестве примеров спорных, по его мнению, лауреатов, Володин привел бывшего президента СССР Михаила Горбачева, политика из Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, экс-президента США Барака Обаму и премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда Али. По словам спикера Госдумы РФ, правление Горбачева "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", что "не имеет отношения" к "мирному процессу".

"Дискредитация премии"

Аунг Сан Су ЧЖИ, напомнил Володин, ООН обвинила в 2018 году в геноциде народа рохинджа, Обама вообще получил премию авансом, хотя годы его правления были омрачены вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке, а Абий Ахмед Али "развязал гражданскую войну у себя в стране". "Там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер", — констатировал политик.

По мнению Володина, Нобелевская премия "дискредитирована" такими решениями. "Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", — заявил он.

8 октября Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира". Муратов заявил, что намерен перевести свою часть премии фонду "Круг добра", помогающему детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, на поддержку российских СМИ-"иноагентов" и фонд помощи хосписам "Вера".