Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев
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В Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал США лидером в поддержке Киева против российской агрессии и поблагодарил за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс в кратчайшие сроки одобрить закон, позволяющий выделить 33 млрд долларов на военную помощь Украине, а также на экономическую, и гуманитарную поддержку страны.

Пока неизвестно, каким путем Пелоси добиралась до Киева. С начала войны там побывали многие лидеры западных стран, в том числе, неделю назад, госсекретарь и министр обороны США. Известно, что все они ехали на нескольких видах транспорта, причем на последней стадии на поезде из западной Украины до Киева.

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BBC News Русская служба:

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