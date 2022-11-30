Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен считает, что школы сами должны принимать решение о преподавании русского языка как второго иностранного. Ранее некоторые официальные лица республики выступили за введение полного запрета.

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"Если школьное сообщество сочтет это значимым, не следует запрещать изучение русского языка в качестве второго, факультативного языка", — заявила Чмилите-Нильсен в среду в интервью радиостанции LRT.

"Я всегда считала преимуществом то, что у человека есть возможность изучать языки. Будь то язык наших соседей — латышский, белорусский, польский, немецкий, французский или русский", — сказала спикер.

Глава Сейма отметила, что необходимо изменить и обновить материалы, используемые в обучении: "Что действительно нужно и следует менять, так это то, как преподают русский язык, чтобы учебники и методические материалы соответствовали реалиям, соответствовали текущей ситуации и отражали происходящее".

Во вторник советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович заявила, что государству следует постепенно отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного. С аналогичной рекомендацией ранее выступали авторитетные представители образовательного сообщества.

В Литве в этом учебном году почти 15 тысяч шестиклассников выбрали русский язык для изучения в качестве второго иностранного. Немецкий язык начали осваивать 4765 школьников, французский — 1814 детей, однако их доля в сравнении с прошлым годом выросла.