Спикер Воздушных сил ВСУ: Украина не получит истребители F-16 до весны
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-секретаря командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

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"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", — сказал Игнат в эфире национального телемарафона.

В июле координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Украина, вероятно, получит эти самолеты до конца года. При этом разрешение обучать украинских пилотов управлению своими самолетами США выдали представителям других стран только в августе. Этим готовы заниматься 11 стран.

На F-16 возлагались большие надежды как на потенциальную часть противовоздушной обороны страны. Тем не менее, по мнению Юрия Игната, "вопрос сдвинулся в места", потому что уже понятно, что летчики будут учиться.

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