Список ударов российских ракет по Украине, унесших жизни сотен мирных жителей

За почти пять месяцев полномасштабной войны в Украине Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам страны. Последний из них — ракетный удар по Виннице утром 14 июля, в результате которого погибло не менее 23 человек (по данным местных властей жертв 30), в том числе трое детей. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

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Украинские власти, международные организации и страны Запада обвиняют Россию не только в убийствах мирных жителей, но и в нарушении законов и обычаев ведения войны.

Профильные международные организации собирают доказательства, документируют и расследуют действия российской армии вместе с украинскими следователями.

Одно из основных обвинений в адрес России с точки зрения международного гуманитарного права — целенаправленное убийство гражданских, мирных украинцев. Однако оно далеко не единственное.

Помимо этого, российские войска уничтожают коммунальную инфраструктуру и исторические памятники, массированно обстреливают жилые районы украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет, в том числе и с использованием запрещенных боеприпасов.

В Кремле ввод войск в Украину называют "демилитаризацией и денацификацией", а во всех разрушенных гражданских объектах, по утверждению российских властей, якобы были базы военных или склады с оружием.

BBC News Украина собрала наиболее резонансные случаи обстрелов гражданских объектов с наибольшим количеством жертв.

Пятиэтажка в Часовом Яру

Одним из последних масштабных ударов, жертвами которого стало наибольшее число мирных жителей, стал "прилет" по многоэтажкам в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Город, где до войны проживало более 10 тысяч человек, обстреляли вечером 9 июля. По сообщению украинских властей, Россия атаковала Часов Яр ракетными комплексами "Искандер", изначально рассчитанными на уничтожение хорошо защищенных стратегических военных объектов.

Ракета попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки — впоследствии оказалось, что это общежитие — полностью обрушился, еще один пятиэтажный дом сильно поврежден.

Из-под завалов извлекли тела 48 погибших, в том числе 9-летнего мальчик, который, по предварительной информации, погиб вместе с мамой.

"Кому что плохого сделали наши люди?" — спрашивает местная жительница, пожилая женщина, успевшая укрыться от обстрела в подвале.

Российские военные после удара заявляли, что попали в Часовом Яру по "пункту дислокации украинских военных", где якобы уничтожили ангар с американским оружием и убили "более 300 украинских националистов".

ТЦ в Кременчуге

27 июня стало самым трагическим днем в новейшей истории Полтавщины. Российские войска обстреляли ракетами расположенный в Кременчуге торгово-развлекательный центр "Амстор", где в этот момент находились сотни посетителей.

Как уточнило позже командование воздушных сил ВСУ, обстрел велся крылатыми ракетами Х-22 "Буря" из бомбардировщиков Ту-22М3, поднявшихся с российского аэродрома Шайковка в Калужской области.

Разбор завалов продолжался почти неделю.

Погиб по меньшей мере 21 человек. Тело еще одной потенциальной жертвы найти не удалось, поэтому пострадавший по-прежнему числится пропавшим без вести, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Никто в городе не ожидал обстрела ТЦ, поскольку это очевидно не военный объект.

"Торговый центр для россиян не представляет опасности. Мы думали, что мы далеко от границы", — рассказал Би-би-си 26-летний Максим, работавший в кременчугском ТЦ в магазине электроники. У него осколочное ранение, сотрясение мозга и многочисленные царапины.

"Я думал, что они пытаются разрушить нашу инфраструктуру. Даже не думал, что они ударят в торговый центр. Там женщины и дети. Это безопасное место", — вспоминает Николай, в тот день находившийся в ТЦ вместе с женой. Им удалось выбежать из горящего здания.

В минобороны России заявили, что ударили по ангарам с оружием от ЕС и США. Стреляли, вроде бы, по Кременчугскому заводу дорожных машин, но "детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар" в расположенном по соседству ТЦ, который, по словам российских властей, был "нефункционирующим".

Однако в очередном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеозапись, на которой видно, куда именно попадает ракета.

Обстрел вокзала в Краматорске

Одним из самых кровавых инцидентов стал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, значительная часть из которых — дети.

В момент удара на территории вокзала находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда в центральные и западные области Украины.

Из-за резкого обострения ситуации в Донбассе украинские власти призвали жителей прифронтовых регионов выехать в более безопасные места.

Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, удар по вокзалу был нанесен управляемой ракетой "Точка-У", выпущенной с территории самопровозглашенной ДНР, которая с 2014 года находится под контролем российских войск.

Москва заявляет, что ни одной "Точки-У" на вооружении российской армии не стоит. Однако у международных расследователей есть доказательства, что россияне уже использовали это оружие под Черниговом.

В момент удара на вокзале находилось около 4000 человек. Помимо погибших в результате обстрела, еще 121 человек получил ранения. Среди них Наталья с дочерью Яной. Они планировали ехать в город Яремче в Ивано-Франковской области.

Пока ждали поезд, Яна попросила у мамы чая, его на перроне готовили волонтеры. А 11-летний сын Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Взрыв застал их на улице.

"Я пыталась встать, но как? Я посмотрела на ногу, посмотрела на Яну, а у нее кроссовок нет", — вспоминает Наталья свои первые ощущения после обстрела.

В результате взрыва Наталья потеряла одну ногу, ее дочь Яна — обе. Поход за чаем она не может себе простить до сих пор.

Мариупольский драмтеатр

Самым массовым местом гибели мирных украинцев от российских обстрелов, вероятно, стал драмтеатр в Мариуполе, где погибли, по разным данным, от 300 до 600 человек. Город оккупирован российской армией, так что установить точное число жертв невозможно.

О том, что многие там были убиты или травмированы, рассказывают многочисленные очевидцы. Правозащитная организация Amnesty International назвала удар по драмтеатру военным преступлением.

С 1 марта Мариуполь находился в блокаде и ежедневно подвергался массированным обстрелам со стороны российской армии.

Многие мариупольцы, потерявшие жилье или искавшие безопасного убежища, прятались в здании драмтеатра.

Спереди и сзади от здания на земле огромными белыми буквами по-русски написали слово "ДЕТИ". Это подтверждает спутниковый снимок, сделанный компанией Maxar.

Несмотря на это, 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя прямым попаданием с воздуха (по поводу модели и даже количества попавших в театр снарядов идут споры).

Российское минобороны отрицает факт авиаудара по театру в Мариуполе: по версии Москвы, взрыв был "провокацией националистов".

Независимые эксперты Amnesty International, опираясь на свидетельства очевидцев и осмотр места взрыва, пришли к выводу, что наиболее вероятной версией стало попадание в театр двух авиабомб (мощность каждой — 500 кг тротила), которые сдетонировали одновременно.

По данным мариупольского городского совета, в результате взрывов погибли около 300 человек. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что перед нападением в театре было около 600 человек. 300 укрывались в подвальных помещениях под театром.

Amnesty International предполагает, что количество жертв могло быть меньше, поскольку в последние дни перед ударом заработали гуманитарные коридоры, и часть людей, в том числе и ранее скрывавшихся в театре, смогли покинуть город.

Виктория Дубовицкая и двое ее детей в момент удара находились в помещении осветителей. Взрывной волной женщину отбросило к стене.

"После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал. И это было самое страшное, — рассказывает Виктория. — Лишь потом я услышала ее голос: "Мама!"

Женщине удалось достать дочь из-под завалов живой.

Виктория рассказывает, что пока она с детьми выбиралась из руин, то видела вокруг много тел — раненых и убитых.

Госадминистрация Харьковской области

1 марта интернет облетело видео попадания российской ракеты в здание Харьковской облгосадминистрации. Эти кадры стали наглядной демонстрацией смертей и разрушений, принесенных в Украину российской армией.

"Было два попадания. Уничтожена большая часть здания, включая кабинет председателя — его там не было", — сообщили в обладминистрации.

В ОГА разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. Остались одни стены.

В момент взрывов в здании находились представители теробороны, военные и волонтеры.

В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами удара стали не только люди, находившиеся внутри здания, но и те, кто ехал мимо администрации по улице Сумской.

Среди погибших — волонтеры Валерия Ютина и Юлия Здановская. Юлия преподавала математику, и в память о ней Массачусетский технологический институт организовал бесплатную образовательную программу по математике для украинских старшеклассников.

Украинский профессор Марина Вязовская, удостоенная пару месяцев назад медали Филдса — самой престижной математической награды мира, — посвятила Здановской часть своей речи на прошедшей в Хельсинки церемонии вручения.

"Юля была человеком, исполненным светом, и ее большой мечтой было преподавать математику украинским детям. Когда умирают такие, как она — словно умирает само будущее", — сказала Вязовская.

Здание Харьковской облгосадминистрации построили в 1955 году, здесь всегда размещались органы власти. Международное гуманитарное право запрещает бомбардировать здания, являющиеся историческими памятниками, культурным или духовным наследием. В Харькове таких построек пострадало немало.

Госадминистрация Николаевской области

История с обстрелом здания облгосадминистрации повторилась 29 марта, на этот раз в Николаеве — утром, в самом начале рабочего дня.

"Погибла девочка на моем этаже. Я ее обняла и прошла, прошло две минуты, и мы разминулись навсегда", — со слезами на глазах вспоминает на видео, обнародованном ГСЧС, одна из сотрудниц.

Тогда погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых скончались в больнице.

Взрывная волна от удара по девятиэтажке облгосадминистрации повредила еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий.

"Это просто ужасно, — говорит Нина, продавщица в продуктовом магазине, где взрывом выбило окна. — Но главное, что мы живы. Это-то мы все отремонтируем".

Сильно пострадал от удара и кабинет главы военной администрации Виталия Кима. Сам он рассказал, что выжил только благодаря тому, что в тот день проспал.

База отдыха в Одесской области

Ночью 1 июля российская армия обстреляла Одесскую область. Обстрел по Белгород-Днестровскому району области велся по направлению к Черному морю тремя ракетами Х-22, подтвердили украинские военные.

Две ракеты прилетели в популярный курортный поселок Сергеевка. Одна база отдыха была разрушена, другая — которая, как оказалось впоследствии, принадлежит Молдове, — получила значительные повреждения.

Еще одна ракета попала в девятиэтажку, практически полностью уничтожив одну из секций дома.

Погибли 22 человека, ранены — 30, в том числе трое детей.

Комментируя обстрел Сергеевки, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что якобы российские военные не стреляют по "гражданским целям и гражданской инфраструктуре".

В то же время в МВД Украины подчеркнули, что никаких военных объектов вблизи уничтоженных жилого дома и базы отдыха в Сергеевке нет.

Комментируя обстрел Сергеевки, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российские военные не стреляют по "гражданским целям и гражданской инфраструктуре".

В ООН Кремлю напомнили, что обстрел любого объекта, не являющегося однозначно военным, может быть квалифицирован как военное преступление.

24 февраля президент России Владимир Путин официально заявил о введении в Украину российских войск, которое Москва называет "спецоперацией".

7 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории Украины.