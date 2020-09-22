Спор в ООН об уроках Второй мировой. Зеленский говорит о российской оккупации, Лавров критикует Запад

Во вторник началась юбилейная, 75-я по счету сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Одними из первых на ней прозвучали речи президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова — они оба говорили об уроках Второй мировой войны, но очень по-разному. Украинский лидер обвинил Москву в нарушающей мировой порядок оккупации Крыма, а глава российского МИД раскритиковал западный либерализм и попытки пересмотреть историю.

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По традиции, это мероприятие всегда проходит в сентябре и длится неделю. В этот раз, впервые в истории, оно проходит в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. С заранее записанными короткими видео выступлениями к сессии обратятся представители 119 государств.

Поскольку сессия посвящена годовщине создания ООН, оба политика говорили об уроках Второй мировой войны.

"Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооруженная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоен, — заявил Зеленский. — Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, но напоминает попытку вернуться к разделу сфер влияния в мире".

Запись выступления Зеленского на английском языке размещена на его официальном канале в YouTube.

По мнению Лаврова, главный урок Второй мировой войны состоит в недопустимости "попыток пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в победу над фашизмом".

Практически вся его 19-минутная речь была посвящена критике Запада, который, по мнению российского министра, не желает считаться с законными интересами всех остальных государств и навязывает им свои правила, основанные на узком понимании либерализма.

Российско-украинский конфликт Лавров не упомянул.

Он призвал также не допускать "размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий". Основным органом ООН выступает, как известно, Совет Безопасности, в котором Россия обладает доставшимся ей в наследство от СССР правом единоличного вето.

Что скажут Путин и Трамп

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне сессии говорили о желательности реформы ООН. По их весу в современном мире, Берлин и Дели выглядят первоочередными кандидатами на получение статуса постоянных членов Совбеза.

Позднее во вторник ожидается видео выступление Владимира Путина. Диск с обращением, записанным на фоне баннера "Общее будущее общими силами", уже отправлен в Нью-Йорк. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин уделит главное внимание борьбе с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп, по словам главы аппарата Белого дома Марка Мэдоуза, отказался от предварительного намерения выступить в здании ООН лично, и также записал видеообращение.

С начала сентября в онлайн-режиме к ООН дважды обращалась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она требовала прекратить насилие и репрессии в ее стране и призывала ООН прекратить сотрудничество с Александром Лукашенко, которого назвала моральным банкротом.