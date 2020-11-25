Спутница Немцова сообщила о первых минутах после убийства
Foto: AFP/Scanpix

Анна Дурицкая рассказала, что спустя несколько минут после убийства некий мужчина рассматривал документы и телефон Немцова, а находящийся неподалеку водитель снегоуборочной машины никак не отреагировал на стрельбу.

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Свидетельница убийства Бориса Немцова — гражданка Украины Анна Дурицкая — в интервью Дмитрию Гордону рассказала о событиях 27 февраля 2015 года, когда произошло покушение на политика.

По ее словам, в тот день Немцов был взволнован и сообщил, что за ним следят. Несмотря на это, Дурицкая и Немцов отправились в центр Москвы, где поужинали в Bosco Cafe в ГУМе. После этого, как рассказала украинская модель, она предложила Немцову поехать на машине домой, однако он настоял на пешей прогулке.

"На [Большом Москворецком] мосту я услышала хлопки. Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но, обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису и до последнего думала, что это была чья-то злая шутка, и ему просто выстрелили в ногу и он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него пошла кровь", — рассказала Дурицкая.

По ее словам, она несколько раз задала Немцову вопрос: "Что мне делать?", но он уже ей не отвечал. Дурицкая отметила, что сильно испугалась и побежала вперед по мосту, думая, что в нее тоже начнут стрелять. Неподалеку, как призналась модель, она увидела снегоуборочную машину и попросила водителя позвонить в "скорую", однако мужчина никак не отреагировал, поэтому она сама набрала номер экстренных служб.

Дурицкая также рассказала, что когда она вернулась к лежащему на асфальте Немцову, рядим с ним находился мужчина, который рассматривал документы и телефон политика. Она опровергла версию о том, что Немцов после выстрелов еще был жив, а этот мужчина его "добил". "Нет, Борис был убит сразу", — сказала модель.

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