"Спутник V" модифицировали под "дельта"-вариант коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Разработчик российской вакцины "Спутник V" модифицировал препарат под "дельта"-вариант коронавируса. "В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - заявил "Интерфаксу" в четверг, 19 августа, глава Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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При этом, по его словам, еще не известно, будет ли модифицированная вакцина эффективнее уже существующей. "Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - указал он.

BioNTech и Pfizer подали документы в США об испытаниях третьей дозы вакцины

Между тем немецкая компания BioNTech и его партнер, американская фармацевтическая корпорация Pfizer подали документы на допуск третьей дозы их вакцины от коронавируса Comirnaty в Управление по санитарному надзору (FDA) США. Документы включают данные о результатах первого этапа клинических испытаний третьей прививки, которые продемонстрировали увеличение эффективности защиты и "мощную иммунную реакцию", сообщили обе компании 16 августа.

"Данные, которые мы до настоящего времени получили по третьей дозе нашей вакцины, свидетельствуют о том, что уровень антител значительно повышается в сравнении с используемой до сих пор схемой, включающей две дозы", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

Данные об испытаниях третьей дозы вакцины в ближайшее время будут поданы и Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Вместе с тем планы о вакцинации третьей дозой в настоящее время являются предметом критики ряда экспертов, поскольку во многих странах мира население большей частью до сих пор не вакцинировано. В начале августа генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал богатые государства пока отказаться от повторной вакцинации, направив излишки вакцины третьим странам.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Вакцинация
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