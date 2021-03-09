"Спутник V" начнут производить в первой европейской стране
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии. Об этом сообщает Итало-российская торговая палата.

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Италия станет первой страной Евросоюза, где начнут выпускать российскую вакцину. Переговоры о производстве продолжались несколько месяцев. Его запуск запланирован на июнь 2021 года на площадке Adienne. До конца года предполагается выпустить 10 млн доз препарата

Как говорится в сообщении, производство российской вакцины поможет решить проблему нехватки препаратов от коронавирусной инфекции в Италии.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на президента Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо ди Наро, перед началом производства "Спутника V" в Милане необходимо получить разрешение итальянского регулирующего органа. Ди Наро подчеркнул, что пока производственные цели наметить трудно.

7 марта замминистра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко заявил, что промышленное производство "Спутника V" начнется в республике 30–31 марта. Страна будет производить по 500 тыс. доз ежемесячно; сначала препаратом обеспечат местное население, потом он может пойти на экспорт.

Российская вакцина пока не получила разрешение на применение в Евросоюзе. РФПИ подал заявку на ее регистрацию в январе, в марте европейский регулятор EMA приступил к экспертизе регистрационного досье препарата, которая должна показать его безопасность и эффективность.

Не дожидаясь одобрения EMA, Венгрия в январе разрешила применение "Спутника V" на территории страны. Будапешт воспользовался ускоренной процедурой регистрации, взяв все риски на себя. В марте аналогичным образом поступили Словакия и Северная Македония.

После этого председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе в эфире французского телеканала не рекомендовала европейским странам использовать "Спутник V" до официального одобрения регулятора, сравнив такие действия с "русской рулеткой".

В ответ на это создатели вакцины потребовали от Виртумер-Хохе публичных извинений, отметив, что в отношении других препаратов от COVID-19 подобных замечаний не было. "Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", — заявили создатели вакцины.

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