Среди задержанных за съемку обнаженными в Дубае россиянок не оказалось. Задержаны 11 украинок

Среди девушек, задержанных в Объединенных Арабских Эмиратах за съемку в обнаженном виде, нет россиянок, заявили в генконсульстве России в Дубае. Ранее сообщалось, что среди задержанных может быть восемь гражданок России.

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"Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Один гражданин России среди задержанных все же есть - это организатор съемки, в отношении которого сейчас ведется расследование, добавили в дипведомстве.

В МИД Украины в свою очередь заявили, что среди задержанных оказались 11 украинок.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - цитирует ведомство Украинская служба Би-би-си.

Ранее в российском генконсульстве озвучивали предварительную информацию от полиции Дубая, согласно которой за съемку видеоролика, где обнаженные девушки стоят на балконе одного из высотных зданий города, были задержаны 40 человек, в том числе восемь россиянок.

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - говорили в генконсульстве РИА Новости.

Как уточнял собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, а организатору съемки - до полутора лет тюрьмы и штраф в 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).

При этом в российском генконсульстве отмечали, что эмиратские власти могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана.

Видеоролик, ставший поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

"Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости подобного поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества", - заявили в местных правоохранительных органах.