Средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары

Страны Средиземноморья страдают от беспрецедентной жары свыше 40 градусов по Цельсию и тяжелых лесных пожаров. В Турции по-прежнему не удается затушить десять очагов лесных пожаров, три из них — в провинции Анталья. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. При этом из 98 лесных пожаров, начавшихся несколько дней назад в нескольких провинциях, 88 находятся под контролем, указал он далее.

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Число жертв разрушительных лесных пожаров в Турции возросло до пяти. В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья во время пожаротушительных работ погибли двое рабочих, которые работали на бульдозерах, сообщило агентство Anadolu. В Манавгате в тот же день были эвакуированы еще два района, в которых начали гореть дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. "Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", — написал он в Telegram-канале.

Не исключен поджог



Особенно тяжелая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Турции. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Эвакуированы жители многих населенных пунктов и отдыхающие в отелях. Причины возгорания пока не установлены. Власти изучают различные версии и не исключают поджог.

Кадры турецких пожаров — словно фильм-катастрофа. Так сейчас выглядят некоторые дороги в районах, охваченных огнем pic.twitter.com/TwoeEDslSh — DW на русском (@dw_russian) July 31, 2021

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом пообещал предоставить Турции помощь в борьбе с лесными пожарами, сообщила пресс-служба Кремля. Самолет Ил-76 МЧС России уже приземлился в Анталье, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. В том же регионе уже работают три самолета-амфибии Бе-200 МЧС РФ.

Лесные пожары в Турции начались 28 июля. На фоне сильной жары в регионе произошло возгорание недалеко от курортного города Манавгат на юге страны, затем пожары вспыхнули и в других провинциях, в том числе в курортных Айдын и Муглу. Эрдоган заявил, что на борьбу с пожарами мобилизованы все силы, задействовано более 1100 единиц техники.

Сильные пожары на Сицилии



В Италии за последние 24 часа пожарные провели более 800 операций по тушению лесных пожаров, сообщила в Twitter пожарная служба страны. Наиболее серьезная ситуация сложилась на острове Сицилия, где бушуют лесные пожары в районе города Катания. По данным береговой охраны, около 170 человек в районе Катании, пытавшиеся спастись от огня на пляже, были эвакуированы на лодках.

Губернатор острова Нелло Музумечи написал в Facebook о серьезных разрушениях в результате пожаров, возникших из-за аномальной жары, а также действий поджигателей. По его данным, жаркая погода продержится в регионе еще, по меньшей мере, до 6 августа. Музумечи сообщил, что попросил главу правительства Италии Марио Драги объявить мобилизацию национальной службы гражданской защиты.

В Греции ожидается дальнейшее повышение температуры до 46 градусов, метеорологи заявляют о рекордно жарком периоде. Ведомство гражданской защиты Греции на чрезвычайном заседании приняло решение о приведении служб в полную готовность на случай экстренных ситуаций. В лагерях для беженцев на островах в Эгейском море установлены дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами. Города открыли помещения с кондиционерами для жителей, у которых нет возможности охлаждать воздуха дома. Министерство труда призвало сократить до минимума работы на открытом воздухе.