Срок наказания бывшего схиигумена Сергия увеличили до семи лет колонии

Суд в Москве добавил 3,5 года к сроку ранее осужденного экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу о разжигании ненависти. Таким образом, в общей сложности он проведет в заключении семь лет.

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Бабушкинский суд Москвы признал лишенного сана Сергия виновным по экстремистской 282-й статье УК РФ. По версии следствия, основатель Среднеуральского женского монастыря снимал и выкладывал в сеть ролики, в которых разжигал ненависть к иудеям, мусульманам и католикам.

По этому же делу срок получил помощник Сергия Всеволод Могучев — его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Осенью 2021 года Сергий уже был приговорен к 3,5 года колонии по обвинению в самоуправстве и склонении к суициду. Последнее обвинение Сергию предъявили из-за опубликованной в YouTube проповеди, в ходе которой он спрашивал у прихожан, готовы ли они "пойти на крест" ради будущего, детей и России.

Как Сергий попал в опалу



Проблемы у основателя Среднеуральского женского монастыря (был основан в 2005 году) и его обитателей начались весной 2020 года вместе с пандемией коронавируса.

В конце апреля 2020 года Екатеринбургская епархия лишила Сергия права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию мифом и проклинал тех, кто из-за распространения коронавируса закрывал храмы.

Священнослужитель также выступал с антисемитскими заявлениями, обвинял власти в создании "фашистского концлагеря сатаны", а в июне 2020 года записал видео, в котором призвал бойкотировать голосование по поправкам к Конституции.

"Путин и его окружение — это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" — говорил он.

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил Романова сана, признав виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. В том же месяце его оштрафовали по административному делу за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей.

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении Сергия сана 24 июля, а 10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он отказался это сделать, а вместе с ним в обители остались более 150 насельниц.

Митрополия называла действия Сергия захватом. Прямо перед Новым годом обитель взяли штурмом бойцы ОМОНа, а Сергия задержали и отправили в Москву.

Незадолго до этого Следственный комитет возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. По версии следствия, неизвестные лица на территории обители с 2004-го по 2019 год били детей и совершали в их отношении другие насильственные действия.

В Москве Сергию предъявили обвинение по нескольким статьям УК. После задержания Романова и его ареста в Среднеуральском монастыре продолжали жить монахини и сторонники бывшего схиигумена. В апреле 2021 года их выселили из обители по решению суда. Сторонники Сергия называли это "рейдерским захватом".