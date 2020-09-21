США: Белый дом урежет финансирование "городам анархии" - Нью-Йорку, Сиэтлу и Портленду

Администрация Дональда Трампа назвала три города, которые потеряют часть финансирования из федерального бюджета из-за продолжающихся в них протестов. В Белом Доме власти городов упрекают в том, что они потворствуют преступности.

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В списке городов, "попавших под власть анархистов", составленном Белым Домом, фигурируют Портленд, Сиэтл и родной город Трампа Нью-Йорк. В заявлении Министерства юстиции США приводятся статистика по уровню преступности в этих городах и анализ действий полиции, которые федеральные власти считают недостаточными.

"Мы не можем позволить, чтобы деньги из федерального бюджета тратились зря, пока безопасность жителей в опасности", - говорится в заявлении Минюста США.

Минюст призвал власти Портленда, Нью-Йорка и Сиэтла "сменить курс и начать серьезно относиться к элементарным обязанностям государства - защите своих граждан".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в понедельник назвал этот ход Белого дома политическим трюком.

"Сегодня я был в Элхерсте, в Квинзе, и я видел ми и спокойствие. Видел, как люди идут по своим делам. Люди, которые рады первому школьному дню - я видел все, что угодно, но не анархию. Это просто еще одна игра, которую затеял президент Трамп", - сказал он.

Юридический департамент мэрии готовится подать иск - ранее власти и города, и штата грозились подать в суд, если Нью-Йорк попадет в список "городов в анархии".

По официальной статистике, количество насильственных преступлений в городах США падает с 1990-х годов. Однако в нынешнем году власти отмечают рост количества таких преступлений в нескольких городах, в том числе в Филадельфии, Чикаго и Нью-Йорке.

Какую именно часть финансирования и по каким статьям потеряют города, ни в минюсте, ни в Белом Доме пока не уточняли.

Что происходит в городах?



Все лето в трех городах не утихают протесты движения Black Lives Matter, после которых некоторые города начали реформу полиции.

В Нью-Йорке на фоне летних протестов резко возросло количество убийств и вооруженных столкновений. Отчасти это объясняется тем, что социальные программы и центры работы с молодежью временно закрылись из-за пандемии.

В Сиэтле власти разрешили протестующим создать зону, свободную от полиции прямо в центре города. Однако в конце июня зону ликвидировали, после того как в зоне 19-летний юноша был убит и несколько человек получили ранения. Протесты в городе продолжаются.

Портленд Дональд Трамп ранее описывал, как город, в котором "правят демократы". Он обвинял городские власти в допущении уличного насилия.

Протесты в городе продолжаются ежедневно уже более ста дней. Не редкость там стычки протестующих с полицией и вандализм.