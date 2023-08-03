США частично эвакуируют посольство в Нигере
Foto: AP/Scanpix/LETA

Госдепартамент США в связи с неспокойной обстановкой в Нигере предписал части сотрудников американского посольства в стране и членам их семей покинуть Нигер, говорится в сообщении, которое было опубликовано в среду, 2 августа, на сайте дипломатического представительства. Посольство продолжит работу в ограниченном режиме и "может оказывать американским гражданам в Нигере только экстренную помощь", говорится в сообщении.

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Около 40 граждан Германии в течение двух последних дней также покинули Нигер, воспользовавшись французскими эвакуационными рейсами, сообщила в тот же день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она поблагодарила за помощь свою коллегу по должности из Франции Катрин Колонну. Всего двумя французскими рейсами 1 и 2 августа были вывезены более 600 иностранцев, главным образом граждан Франции.

26 июля группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила об отстранении Мохамеда Базума с поста президента, а также о введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий.

28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного порядка.

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