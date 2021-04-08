США допустили отправку военных кораблей в Черное море для поддержки Украины

Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Однако неизвестно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не считают концентрацию российских сил подготовкой к наступлению, но ситуация может измениться с получением войсками приказа о начале боевых действий. В этом случае Вашингтон готов отреагировать.

Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью российского флота, а также за передвижением войск в Крыму.

Военная поддержка со стороны США может привести к тому, что Украина потеряет свои территории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", — приводит "Интерфакс" слова Косачева.

По мнению сенатора, теперь "тайное становится явным". "Поднятая на Западе в последние дни истерика по поводу передислокации российских войск на самом деле преследовала только одну цель — усилить собственное военное присутствие в регионе. А затем там и остаться, разумеется. Ничего нового, как говорится", — добавил Косачев.

Он напомнил, что в соответствии с конвенцией Монтре 1936 года для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

"Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. Это юридическая сторона дела. Но есть еще и политическая", — сказал Косачев.