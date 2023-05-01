США думает о размещещении американских войск на финской территории

Власти Финляндии, вступившей в НАТО, и США обсуждают двустороннее соглашение в области обороны, которое позволит американским войскам использовать финские военные базы, пишет издание Helsingin Sanomat.
Предполагается, что соглашение, параметры которого еще не утверждены, позволит США размещать на территории Финляндии военных, вооружения, а также строить инфраструктурные объекты за счет американского оборонного бюджета. Фактически, пишет "Русская служба Би-би-си", соглашение даст США возможность размещать в Финляндии военные базы.
Helsingin Sanomat отмечает, что речь идет о соглашении, которое есть у США с другими странам НАТО, например, с Норвегией, где американские военные используют аэропорт возле Осло и вложили в его инфраструктуру около 170 миллионов долларов.
Заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелла подтвердил работу над соглашением. Он не стал раскрывать подробности, подчеркнув лишь, что соглашение обеспечит беспрепятственное и быстрое сотрудничество с США во всех ситуациях, когда этого требуют соображения безопасности.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого Финляндия не планировала отказываться от нейтрального статуса.
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО начали отрабатывать "защиту границ" после вступления Финляндии в НАТО.