США думает о размещещении американских войск на финской территории

Власти Финляндии, вступившей в НАТО, и США обсуждают двустороннее соглашение в области обороны, которое позволит американским войскам использовать финские военные базы, пишет издание Helsingin Sanomat.

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Предполагается, что соглашение, параметры которого еще не утверждены, позволит США размещать на территории Финляндии военных, вооружения, а также строить инфраструктурные объекты за счет американского оборонного бюджета. Фактически, пишет "Русская служба Би-би-си", соглашение даст США возможность размещать в Финляндии военные базы.

Helsingin Sanomat отмечает, что речь идет о соглашении, которое есть у США с другими странам НАТО, например, с Норвегией, где американские военные используют аэропорт возле Осло и вложили в его инфраструктуру около 170 миллионов долларов.

Заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелла подтвердил работу над соглашением. Он не стал раскрывать подробности, подчеркнув лишь, что соглашение обеспечит беспрепятственное и быстрое сотрудничество с США во всех ситуациях, когда этого требуют соображения безопасности.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого Финляндия не планировала отказываться от нейтрального статуса.

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО начали отрабатывать "защиту границ" после вступления Финляндии в НАТО.