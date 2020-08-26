США готовы помочь в расследовании отравления Навального

Глава Госдепартамента США считает, что российский народ заслуживает проведения полного и прозрачного расследования возможного отравления Навального. В МИД РФ заявили, что покушение на оппозиционера невыгодно Москве.

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Если подтвердится "предварительная версия германских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен", "США поддержат призывы ЕС к проведению тщательного расследования" и готовы оказать помощь в этом вопросе. Соответствующее заявление Госсекретаря США Майка Помпео по поводу "дела Навального" опубликовала пресс-служба Госдепартамента во вторник, 25 августа.

Как отмечается в документе, Майк Помпео уверен, что семья Навального и российский народ "заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому делу были привлечены к ответственности".

Российскому руководству отравление Навального невыгодно

В тот же день, указывается в комментарии Департамента информации и печати МИД России, замгоссекретаря США Стивен Биган во время встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил, что в случае, если версия об отравлении Навального из-за его оппозиционной деятельности подтвердится, "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

В МИД России в свою очередь заявили о "подозрительной поспешности", с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального. Москва, подчеркнуто в комментарии, готова "открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые "дела Литвиненко и Скрипалей", о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ". Российскому руководству отравление Навального явно невыгодно, отметили в МИД РФ.

В Госдуме подозревают Германию и ЕС в провокации

В то же время в российском парламенте решили поручить комитету Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции проверить обстоятельства произошедшего с Навальным на предмет вмешательства иностранных государств с целью "создания напряжения внутри России", а также выдвижения очередных обвинений в адрес Москвы. Как заявил на заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, на возможное участие иностранных государств в произошедшем с Навальным указывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанные после того, как оппозиционного политика доставили в Берлин. Их заявления "заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы..