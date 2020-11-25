США готовят санкции против российских космических и авиационных предприятий
Foto: AFP/Scanpix

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против России, сообщает Newsru.com со ссылкой на РИА "Новости". Новые меры планируется ввести против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, но в него также могут быть включены российские организации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно черновику, США могут ввести санкции против 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров Минобороны России. Кроме того, в черновом проекте значится неназванное ФГУП, связанное с администрацией Кремля.

В числе предприятий, которые могут попасть под санкции, впервые значатся предприятия "Росатома" и "Роскосмоса": два института из числа ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, и две организации "Роскосмоса" — научный институт и производитель ракетно-космической техники.

Туда также впервые включены более 10 предприятий гражданского авиастроения, производителей вертолетной техники и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В настоящее время в России с использованием зарубежных комплектующих изготавливаются самолеты Superjet-100 и МС-21.

19 ноября Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России. Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер, не имея при этом юридической силы.

В тот же день Минфин США внес в список вторичных санкций по КНДР две компании, зарегистрированные в России. Речь идет о строительной компании Mokran и о северокорейской компании Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России. Санкции против них вводятся за "участие, содействие или ответственность за вывоз северокорейских рабочих в Россию.

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляет их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений. Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой", — заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Также продлены санкции против еще трех компаний — северокорейских Rungrado General Trading Corporation и General Corporation for External Construction, а также китайской Yanbian Silverstar Network Technology. Эти фирмы тоже причастны к отправке корейских рабочих в КНР и Россию.

Санкции предусматривают заморозку активов этих компаний на территории США. Кроме того, в отношении юридических и физических лиц, которые заключают сделки с компаниями из санкционного списка и оказывают им услуги, тоже могут быть введены вторичные санкции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

6

Source

NEWSRU.com

Tags

Роскосмос Санкции
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro