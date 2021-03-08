США готовят серию кибератак на Россию в ответ на взлом сетей
Foto: EPA/Scanpix/LETA

США в предстоящие 3 недели предпримут серию кибератак на Россию в ответ на взлом сетей своих правительственных учреждений. Об этом американское издание The New York Times сообщило в воскресенье, 7 марта.

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По его информации, "скрытные действия" в отношении российских сетей будут "очевидны для президента РФ Владимира Путина, разведки и вооруженных сил", но не для остального мира.

Предстоящие кибератаки будут организованы в сочетании с экономическими санкциями, отметили неназванные собеседники издания. А президент Соединенных Штатов Джозеф Байден издаст указ по укреплению сетей американских федеральных ведомств.

Серия мер может стать наиболее эффективным средством объяснения, что именно Вашингтон считает разрешенным, а что — запрещенным, и как готов действовать в ответ, подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

В середине декабря 2020 года стало известно о взломе компьютерных систем как минимум 40 государственных структур США, а также ряда частных фирм. Значительная часть целей хакеров находилась в Соединенных Штатах. Американские спецслужбы возложили на связанные с Россией лица и структуры, ответственность за кибератаку, получившую название Sunburst. Москва отвергла все обвинения.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle
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