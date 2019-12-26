США грозят российской элите кибервойной при вмешательстве в выборы-2020

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которую могут развернуть против российских должностных лиц и московских олигархов, если они будут вмешиваться в выборы президента-2020. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.

По информации издания, рассматриваемые варианты действий во многом основаны на операции, предпринятой киберкомандованием осенью 2018 года для защиты промежуточных выборов, когда ВС США отключили интернет базирующемуся в Санкт-Петербурге "Агентству интернет-исследований".

Сейчас разрабатываются новые меры, направленные против руководства российских служб безопасности, военных и представителей крупного бизнеса, которыйх предостерегают от вмешательства в президентскую гонку США. В том числе, грозятся публиковать конфиденциальные данные конкретных лиц. При этом власти США не намерены оказывать воздействие на российское общество в целом и на Владимира Путина в частности, чтобы избежать обвинений в провокации.

Другим способом снизить влияние России на выборы в США газета называет дезинформацию, призванную внести разлад в работу российского руководства. Одними кибероперациями США не ограничатся — их могут комбинировать с другими мерами, в частности, с санкциями.

В Пентагоне и киберкомандовании эту информацию комментировать отказались. Но в марте американские военные назвали кибертерроризм наиболее значительной угрозой безопасности США. Треть военнослужащих заявили, что не одобряют нынешнюю политику страны в борьбе с кибертерроризмом.