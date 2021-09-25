США хотят продвигать атомную энергетику в Восточной Европе

Климатический кризис открывает новые "рыночные возможности для технологий сокращения выбросов углерода". К концу 2020-х годов объем нового энергетического рынка в Центральной и Восточной Европе достигнет 23 триллиона долларов. США хотят быть на нем крупным игроком, заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм в рамках пресс-конференции в Польше. Об этом пишет Euractiv.

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Грэнхолм указала, что трансатлантический рынок "даст нам возможность запустить новый бизнес, новые отрасли, привлечь миллиарды долларов новых инвестиций и, конечно же, создать миллионы новых рабочих мест".

В Польше министр официально возобновила P-TECC — Трансатлантическое партнерство по сотрудничеству в области энергетики и климата. Это финансируемая США программа для внедрения чистых технологий в Центральной и Восточной Европе.

Она также заявила, что США поддерживает Инициативу трех морей, которая объединяет 12 стран ЕС — Австрию, Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению — между Балтийским, Черным и Адриатическим моря.

По мнению Грэнхолм, ускорение сотрудничества в области чистой энергии становится все более актуальным в связи с изменениями климата.

В США программа президента Джозефа Байдена по "восстановлению лучшего" включает в себя цель обеспечить к 2035 году производство 100% электроэнергии в США из "чистых источников". Также программа предполагает сокращение выбросов CO2 более чем на 50% к 2030 году и их сведение к абсолютному нулю к 2050 году.

"Я знаю, что Европа работает над аналогичными мерами", — подчеркнула Грэнхолм.

Как пишет Euractiv, в октябре прошлого года Варшава и Вашингтон подписали 30-летнее межправительственное соглашение о будущем сотрудничестве в развитии польской программы ядерной энергетики.

Варшава ожидает, что ее первая атомная электростанция начнет работать в 2033 году. Всего к 2043 году ожидается установка 6-9 ГВт ядерной генерации при ориентировочной стоимости в 4,66 млн евро за МВт, сообщает Министерство энергетики Польши.

"Наше сотрудничество по развитию гражданской ядерной программы Польши имеет жизненно важное значение для достижения Польшей целей ЕС по сокращению выбросов углерода и обеспечения ее энергетической безопасности", — подчеркнула Грэнхолм.

В июле американская компания Westinghouse, которая занимается ядерной энергетикой, объявила о начале фронт-энд исследования FEED в рамках гранта от Агентства по развитию торговли США для продвижения польской ядерной энергетической программы.

"Это возможность предоставить американские технологии, которые помогут удовлетворить потребности Польши в чистой энергии, и Westinghouse собирается предложить свой ядерный реактор AP1000 для этого проекта", — заявила американский министр.

По ее словам, Westinghouse обслуживает более половины работающих ядерных реакторов в мире. Но сотрудничество со странами Восточной Европы не ограничивается ядерной энергетикой и охватывает весь спектр чистых технологий, от солнечных и ветровых до геотермальных, водородных, биотоплива и батарей, сказала Грэнхолм.