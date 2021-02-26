США: кронпринц Саудовской Аравии лично одобрил убийство Джамаля Хашогги

США рассекретили доклад разведывательных служб, который связывает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

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Доклад занимает четыре страницы и содержит только основные выводы, в то время как доказательства остаются засекреченными — в том числе записи из стамбульского консульства королевства, где был убит Хашогги. Их американские спецслужбы получили от Турции.

"По нашей оценке, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, Турция", — говорится в докладе.

Многие аналитики считают именно принца Мухаммеда реальным правителем, хотя формально трон занимает его отец. 85-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В преддверии публикации доклада президент США Джо Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии, отцом принца.

Джамаль Хашогги, покинувший Саудовскую Аравию из-за преследований со стороны властей, был жестоко убит в октябре 2018 года в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда пришел за новыми документами.

Сначала саудовская сторона утверждала, что журналист покинул здание консульства невредимым, потом выдвигала различные версии его гибели, затем признала, что он был убит, но непреднамеренно, а в ходе спонтанной потасовки с сотрудниками консульства. И лишь через несколько недель после случившегося прокуратура страны заявила, что убийство было умышленным.

Турецкая полиция провела доскональное расследование. Практически сразу кронпринца Мухаммеда бин Салмана стали называть заказчиком убийства. Эр-Рияд категорически отрицает причастность наследника престола к преступлению.

В декабре 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Хашогги к смертной казни и еще троих — к длительным тюремным срокам. Однако в сентябре 2020-го смертные приговоры были изменены на 20 лет тюрьмы.

Турецкое следствие установило, что Джамаль Хашогги был убит зверски. После смерти его тело расчленили, и останки до сих пор не найдены.

Что известно о докладе?

В комментарии агентству Рейтер неназванные источники в правительстве США сказали, что документ составлен в основном на основе данных, полученных от ЦРУ.

Еще в 2018 году ЦРУ заявляло, что располагает доказательствами причастности кронпринца.

Тогда эту тему подхватили все центральные американские издания, однако позднее Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом, заявил, что пресса не так поняла. Он настаивал, что ЦРУ лишь высказывало предположения, но не приходило ни к каким выводам.

Доклад, появления которого ждут в четверг, действительно составлен давно. Но администрация Трампа уделяла большое внимание нормализации отношений с Эр-Риядом и отклонила запрос на его обнародование.

Однако новый президент США Джо Байден занимает более жесткую позицию в вопросах ближневосточного партнерства, и публикация доклада является частью его новой стратегии.

Уже после появления сообщений о планах рассекретить доклад Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден позвонил королю Саудовской Аравии Салману и поблагодарил его за недавнее освобождение из-под стражи нескольких саудовско-американских активистов, в том числе лидера движения за права женщин Люджейн аль-Хазлюль, которая провела в заключении почти три года.

Также лидеры обсудили "долгосрочное партнерство между США и Саудовской Аравией" и угрозу со стороны проиранских группировок.

"Президент сказал королю Салману, что он будет работать над тем, чтобы сделать двусторонние отношения настолько прочными и прозрачными, насколько это возможно", — говорится в сообщении американской администрации.

При этом имя Хашогги в сообщении Белого дома ни разу не упоминалось.

Кто такой Мухаммед бин Салман

35-летний Мухаммед бин Салман является фактическим правителем саудовского королевства. Его отцу, королю Салману, 86 лет, и он давно неофициально передал существенную часть полномочий своему старшему сыну.

В 2019 году, когда уже было доподлинно установленно, что в операции по убийству Хашогги участвовали саудовские спецслужбы, кронпринц заявил, что, как лидер Саудовской Аравии, чувствует на себе полную ответственность за гибель журналиста, особенно с учетом того, что в деле замешаны люди, работавшие на правительство страны.

Свою причастность к убийству он продолжает категорически отрицать, хотя многие эксперты указывают на то, что Хашогги был его личным врагом.

Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в США под давлением властей. Он критиковал кронпринца за преследования диссидентов и политических оппонентов, писал о том, что неугодные бин Салману люди просто исчезают.

Это сильно подрывало имидж наследного принца на Западе, где он позиционирует себя как прогрессист и реформатор.